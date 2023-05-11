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Рабочий погиб на стройке на Шелепихинской набережной в Москве

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Фото: t.me/moscowproc
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Один рабочий погиб, еще один получил травмы в результате падения газобетонных блоков на строительном объекте на Шелепихинской набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 11 мая.

«На строительном объекте на Шелепихинской набережной с высоты на двух рабочих упали газобетонные блоки. В результате один из мужчин погиб на месте, второй госпитализирован», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Хорошевская межрайонная прокуратура взяла под свой контроль установление всех обстоятельств инцидента, ход и результаты процессуальной проверки.

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Ранее в этот день один человек погиб при хлопке газовоздушной смеси в подмосковном Раменском, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже четырехэтажного здания. Возгорание ликвидировано на площади 32 кв. м, передает НСН.

Позже в пресс-службе МЧС по Подмосковью сообщили РИАМО, что назвать взрывом инцидент в Раменском тяжело, потому что разрушений нет.

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