Лодка с двумя пассажирами перевернулась на Енисее

Лодка с двумя пассажирами перевернулась на реке Енисей в Красноярском крае, сообщает ИА KrasnoyarskMedia в четверг, 11 мая.

Инцидент произошел накануне утром в Казачинском районе. По маршруту из Красноярска в Подтесово двигался теплоход. В районе паромной переправы команда судна решила пополнить запасы провизии.

Теплоход поставили на якорь, а два члена команды поплыли к берегу на лодке. На обратном пути плавсредство перевернулось. Один человек забрался на льдину, а другой смог доплыть до берега.

Спасатели оперативно прибыли на место и оказали команде судна первую помощь. Далее пострадавших передали в районную больницу села Момотово.

Днем ранее сообщалось, что в Красноярском крае во время рыбалки умер подросток. Перед смертью 16-летний юноша распивал алкоголь со своим другом.