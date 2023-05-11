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Песков заявил, что Россия не будет забегать вперед в вопросе отношений с Грузией

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 11 мая в ходе брифинга заявил, что Россия не будет забегать вперед в вопросе отношений с Тбилиси.

Таким образом он прокомментировал реакцию президента Грузии Саломе Зурабишвили на отмену визового режима для граждан государства со стороны РФ.

По словам Пескова, у Тбилиси была разная реакция на принятое Москвой решение. Он также отметил, что отмена виз имела гуманитарный характер, так как на это имелись соответствующие запросы граждан.

«В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан, предпринимателей двух стран, общественных объединений, деятелей культуры, научных кругов, которые просили принять эти решения», — отметил официальный представитель Кремля.

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Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Также МИД России отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.

10 мая грузинский президент Саломе Зурабишвили указала, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Кроме того, она призвала правительство страны установить трехмесячный визовый режим для россиян.

В тот же день министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что он приветствует решение властей России отменить визовый режим для граждан республики.

Тем временем за день спрос на авиабилеты в Грузию увеличился почти в семь раз.

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