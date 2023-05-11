Непопулярный детский сад закроют в Карелии

Корпус детского сада в поселке Хюмпеля в Карелии закроют с 1 сентября. Здание не соответствует санитарным нормам.

Речь идет о детском саде «Ладушки». Корпус был построен 60 лет назад. Глава Сортавальского городского поселения подчеркнул, что учреждение не пользовалось популярностью, при этом требовало затрат на содержание. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Ежедневно детский сад посещают 11 воспитанников и столько же сотрудников. Работников трудоустроят в другие места. Родителям же предложено выбрать другой корпус на территории городского поселения. Для тех, кому проблематично отвозить детей в новые детские сады, организуют автобусный маршрут.