В Красноярске мужчина едва не спалил гостиницу из-за шашлыков

Постоялец одной из гостиниц Советского района Красноярская хотел пожарить шашлыки, но вместо этого едва не сжег здание. Об этом происшествии сообщает ИА KrasnoyarskMedia в четверг, 11 мая.

По сигналу «тревога» на место ЧП прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которых вызвала администратор отеля. Женщина рассказала, что мужчина пытался разжечь мангал при помощи бензина, в результате чего огонь повредил стену гостиницы.

Правоохранители задержали 39-летнего поджигателя и увезли в отдел полиции. Его ждет дальнейшее разбирательства.

Ранее в мае эксперты напомнили о запретах при жарке шашлыка на даче. Среди них — запрет на разведения огня менее чем за 15 м до любого строения.