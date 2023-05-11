Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате произошедшего днем 11 мая взрыва в центре Милана. Об этом сообщает итальянский телеканал Sky Tg24.
Очевидцы рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва фургона, который перевозил кислородные баллоны на улице Пьетро Ломбардо. Известно, что после этого произошло возгорание нескольких припаркованных рядом автомобилей. Также, добавляет La Stampa, пламя охватило второй этаж соседнего здания, пересекающего улицу Вазари, над аптекой.
В настоящее время, по данным телеканала, пожарным уже удалось потушить возгорание. Взрыв произошел рядом со школой и детским садом. Ее учащиеся, как и жители близлежащих домов, были эвакуированы. Никто из детей не пострадал.
Ранее 11 мая стало известно, что в центре Милана в результате взрыва загорелись несколько автомобилей. Очевидцы сообщили о густых черных столбах дыма, которые были видны из разных частей города. Спасатели успели эвакуировать сотрудников и учащихся школы Istituto Suore Mantellate.
До этого, 29 марта, на севере Италии произошел пожар на заводе компании Kemi srl, производящей краски. Высокий столб черного дыма заметили над промышленной зоной Сан-Пьетро-Мосеццо, были слышны взрывы. Пламя достигало 50 м в высоту, оно распространялось до соседней провинции Верчелли. С фабрики компании были спасены 30 рабочих.