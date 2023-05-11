Инкассаторский автомобиль внезапно загорелся на мосту в Сочи

Инкассаторскоий автомобиль загорелся на мосту на улице Пластунской в Сочи, сообщили в соцсетях очевидцы. В считаные минуты огонь охватил всю машину и спалил ее дотла.

Транспортное средство заполыхало утром в четверг, 11 мая. Уже через семь минут после вызова на место выехали специалисты Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в составе восьми человек и двух единиц техники. В 9:11 утра открытое горение было потушено, еще через минуту ликвидированы последствия пожара. Погибших и пострадавших нет.

Инцидент прокомментировали и в главке МВД по Краснодарскому краю, пишет ИА KrasnodarMedia. По информации полиции, транспортное средство принадлежит частному лицу и «не выполняет функции по перевозке ценностей».

Ранее, в мае, сообщалось, что жительница Краснодара снесла автобусную остановку на внедорожнике. ДТП произошло на улице Калинина.