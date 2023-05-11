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Песков назвал незаконным решение США передать Украине активы Малофеева

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Pravda Komsomolskaya
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Решение американских властей отправить Украине конфискованные средства российского бизнесмена Константина Малофеева является незаконным и нелегитимным. Об этом 11 мая в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается США, подобные решения бьют по ним самим бумерангом», — сказал он.

Песков обратил внимание, что есть попытки юридически обосновать конфискацию денег россиян, однако эти действия по изъятию средств остаются прямым посягательством на святое для США право собственности.

Подобные незаконные действия Вашингтона подрывают доверие инвесторов и собственников активов, связанных с США, отметил Песков.

«Это без последствий для США не может оставаться», — поделился он мнением.

Также конфискация средств наносит прямой ущерб их владельцу.

«Во-первых, это ущерб для того, у кого эти деньги незаконно отняли или своровали. Это прямой ущерб», — добавил он.

Это может быть основанием для судебного разбирательства, но в обычных условиях, но такой перспективы нет в США, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Россия проанализирует ситуацию для ответа на конфискацию средств россиян. В самих США мало что можно сделать, но надо принять меры, наилучшим образом соответствующие интересам России, заключил Песков.

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Накануне агентство Reuters сообщило, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд распорядился направить Киеву средства, изъятые у Малофеева. Суд Южного округа Нью-Йорка в феврале разрешил конфискацию $5,4 млн со счета предпринимателя в Sunflower Bank.

Также 10 мая пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил «РИА Новости», что страна считает возможным использовать средства Центрального банка РФ, находящиеся в стране, для восстановления Украины. Объем средств регулятора составляет порядка 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд).

После этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что Швейцария, действуя вопреки закрепленному международными соглашениями нейтралитету, разрушает наработанный за многие годы международный авторитет.

По его словам, принятое решение закрепит «опасный для Швейцарии тренд лишения нейтральности и независимости», что подорвет ее статус «третейской стороны и удобной финансовой гавани».

4 мая премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также заявил о планах использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины. По его словам, Бельгия, которая с начала конфликта на Украине заморозила более €180 млрд активов ЦБ РФ, изучает возможность, как использовать данные средства для поддержки военных усилий Киева и помощи украинским беженцам в Бельгии.

В ноябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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