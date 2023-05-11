Отопительный сезон завершился в одном районе Псковской области

Власти Пушкиногорского района Псковской области приняли решение о завершении отопительного сезона. Подача теплоснабжения остановлена 11 мая.

Власти опубликовали постановление о завершении сезона. Об этом сообщает Псковское агентство информации. На территории Пскова отопительный сезон завершился днем ранее, 10 мая. В Пыталовском, Великолукском, Локнянском, Усвятском и Плюсском районах подачу тепла прекратили в начале мая.

Ранее сообщалось, что в Иркутске отопительный сезон завершится 15 мая. Соответствующее постановление принято в мэрии. Первыми без тепла останутся жилые дома.