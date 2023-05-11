Экономист предрек ослабление рубля

Доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака спрогнозировал тенденцию на ослабление рубля.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 11 мая, специалист отметил, что серьезного укрепления рубля по отношению к другим валютам пока нет, а объем укрепления российской валюты на бирже назвал слабым.

По словам экономиста, у многих игроков в России есть большой интерес именно к ослабеванию национальной валюты. Он объяснил, что в этом заинтересован как бюджет страны, так и пул экспортеров.

Кульбака подчеркнул, что в условиях бюджетного дефицита государству выгодно ослаблять рубль.

«Как он будет ослабляться, сказать очень сложно, но я не думаю, что колебания будут больше 3–4% в обе стороны», — отметил эксперт.

Он добавил, что зависеть это будет от многих вещей, в частности от того, как будет идти импорт и экспорт, поскольку именно соотношение импорта и экспорта во многом оказывает влияние на курс рубля по отношению к доллару.

Утром 11 мая рубль торгуется на Московской бирже по отношению к доллару на отметке в 75,6, а по отношению к евро — на отметке 82,7.

10 мая курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей впервые с 23 марта. К 13:20 курс доллар торговался по 76,11 рубля, евро — 83,62 рубля, пишет НСН.

Рубль ослабел по отношению к ключевым мировым валютам 8 мая из-за опасения новых санкций и пониженной активности, отмечает телеканал «360». Евро стоил 86,2275 рубля, доллар — 77,9525 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 66 копеек, до 81,68 рубля.