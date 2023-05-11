В Нидерландах украинку задержали за хулиганство на борту самолета
В аэропорту Роттердам-Гаага за хулиганство на борту самолета задержана гражданка Украины, сообщила в четверг, 11 мая, королевская военная полиция Нидерландов на своей странице в Twitter.
Нарушительницу общественного порядка задержали вечером 10 мая.
«Вчера вечером мы задержали украинку за хулиганство на борту самолета и появление в общественных местах в алкогольном опьянении», — добавили в полиции.
Гражданка Украины прилетела в Нидерланды рейсом из Испании. В отношении женщины начато расследование.
В польском городе Дембец в январе украинец напал на местную жительницу, откусил ей часть уха и угнал ее автомобиль. Мужчину задержали и арестовали.