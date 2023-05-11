Реклама
Прямой эфир
Политика
В МГИМО оценили слова кандидата в президенты Турции о сближении страны с Западом
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Происшествия
ФСБ перехватила около 500 кг наркотиков на границе с Белоруссией
Общество
Москвичам пообещали до +23 градусов на выходных
Армия
«Калашников» сообщил о возросшем почти на 40% производстве оружия
Интернет и технологии
Google представила обновленную версию чат-бота Bard
Мир
Как минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана
Мир
В Кремле призвали Ереван и Баку к сдержанности на фоне обострения конфликта
Мир
27 человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Финляндии
Экономика
Песков заявил о достаточном запасе прочности российской экономики
Экономика
Экономист предрек ослабление рубля
Спорт
В Кремле осудили недопуск фехтовальщиков РФ к международным турнирам

В Нидерландах украинку задержали за хулиганство на борту самолета

0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Kay Int Veen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропорту Роттердам-Гаага за хулиганство на борту самолета задержана гражданка Украины, сообщила в четверг, 11 мая, королевская военная полиция Нидерландов на своей странице в Twitter.

Нарушительницу общественного порядка задержали вечером 10 мая.

«Вчера вечером мы задержали украинку за хулиганство на борту самолета и появление в общественных местах в алкогольном опьянении», — добавили в полиции.

Гражданка Украины прилетела в Нидерланды рейсом из Испании. В отношении женщины начато расследование.

Без объявления волны: Европа едва справляется с потоком беженцев
Наплыв мигрантов из Украины, Африки и Ближнего Востока усугубил и без того сложную экономическую ситуацию

В польском городе Дембец в январе украинец напал на местную жительницу, откусил ей часть уха и угнал ее автомобиль. Мужчину задержали и арестовали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023