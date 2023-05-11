Женщина умерла в пригородном автобусе по дороге в Хабаровск
В салоне пригородного автобуса по дороге в Хабаровск умерла пассажирка. По предварительным данным, у нее стало плохо с сердцем, сообщает ИА AmurMedia в четверг, 11 мая.
Женщина ехала из Вяземского в региональную столицу. Во время остановки на автовокзале в рабочем поселке Переяславка пассажиры обнаружили, что их соседка не подает признаков жизни. Они вызвали полицию и бригаду скорой помощи.
Сейчас детали происшествия разбирают оперативные работники полиции района имени Лазо, сообщили пресс-службе краевого управления МВД России. Проводится доследственная проверка.
Ранее в этот же день сообщалось, что в Хабаровске главу УК осудили за гибель пенсионера при обрушении балкона. Подсудимый вину не признал, ссылаясь на то, что якобы не знал об аварийном состоянии балкона.