Названы районы Приморья с наибольшим риском заработать болезни почек

Жители Черниговского, Хорольского и Спасского районов Приморья чаще других страдают от камней в почках. Причины такой тенденции кроются в питьевой воде, заявил глава Приморского краевого патологоанатомического бюро, кандидат медицинских наук Евгений Коцюрбий.

«Это связано с качеством воды в Приханкайской низменности. Она может быть внешне чистой, но при этом губительной для организма»‎, — сказал врач, его слова приводит ИА PrimaMedia.

Патологоанатом добавил, что жителям этих районов края следует перестать пить воду из-под крана. Для профилактики болезней почек лучше употреблять в пищу бутилированную, фильтрованную или привезенную из других районов воду. Можно пить и родниковую, но из глубинных источников.

Ранее в мае врач Оксана Михалева рассказала, что переизбыток витаминов может привести к различным заболеваниям. К примеру, высокие дозы витамина Д способствуют формированию почечных камней.