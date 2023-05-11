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Зеленский заявил, что Украине понадобится больше времени для подготовки к контрнаступлению

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Киеву потребуется больше времени для подготовки к контрнаступлению, иначе Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут слишком большие потери. Об этом 11 мая заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ, входящим в группу Eurovision News.

«Мы можем начать наступать и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей», — отметил Зеленский.

Он добавил, что считает большие потери неприемлемыми, несмотря на то что украинские военные готовы к наступлению. Украинский лидер также добавил, что ВСУ по-прежнему ждут от стран Запада «некоторых вещей», в том числе бронетехнику, которая сейчас поставляется отдельными партиями.

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Накануне экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при контрнаступлении ВСУ потеряют сотни тысяч военных.

В этот же день министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли высказал мнение, что возможное контрнаступление украинской армии может не решить исход конфликта. По его словам, один из вариантов — Киев не совершит «быстрый и решающий прорыв», Западу стоит иметь это в виду.

7 мая издание The Telegraph со ссылкой на официальных лиц Украины сообщило, что власти страны пересмотрят планы по контрнаступлению из-за российских планирующих бомб. Авторы материала указывают, что использование Вооруженными силами России (ВС РФ) таких снарядов, незаметных для радаров, и их высокая эффективность могут заставить Киев пересмотреть планы контрнаступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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