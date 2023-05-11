27 человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Финляндии
В финском городе Эспоо обрушился временный пешеходный мост, пострадали 27 человек, большинство из которых — дети. Об этом 11 мая сообщила местная спасательная служба в своем Twitter.
«В Тапиола, Эспоо, произошел несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Около 27 молодых людей, в основном несовершеннолетних, получили ранения», — говорится в публикации.
Причина обрушения выясняется. На месте работают спасатели, пострадавших доставляют в медучреждения.
По данным издания Iltalehti, минимум 15 человек были госпитализированы, большинство — с переломами конечностей. Кроме того, среди пострадавших много школьников.
Ранее, 18 апреля, по меньшей мере три человека пострадали при обрушении гаража на Манхэттене в Нью-Йорке. Сообщалось, что несколько человек оказались в ловушке под завалами.