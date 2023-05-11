Украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области из ракетных систем залпового огня «Град». Об этом 11 мая сообщили оперативные службы региона.

Обстрел произошел в 08:37 мск. В результате поврежден промышленный склад, после удара здание загорелось.

К настоящему времени пожар потушен.

Пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, шестеро сотрудников предприятия находятся в безопасности.

До этого, 9 мая, ВСУ с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обстреляли село Плодородное в Запорожской области, погиб мужчина. Также была ранена маленькая девочка.

6 мая стало известно о двух погибших мирных жителях в результате обстрела со стороны ВСУ села Богатое у линии соприкосновения в Запорожской области.

1 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что при ударе украинских боевиков по Михайловке в Запорожской области два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Также о гибели мирной жительницы при обстреле Михайловки уведомил источник «Известий».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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