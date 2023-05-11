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Disney подтвердила работу над сиквелом «Чумовой пятницы»

Disney подтвердила работу над сиквелом «Чумовой пятницы» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис
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Фото: Walt Disney Pictures
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Компания Disney подтвердила, что разрабатывает сиквел комедии 2003 года «Чумовая пятница». Об этом 10 мая пишет газета The New York Times.

Согласно сюжету первой части, мать (Джейми ли Кертис) и дочь (Линдси Лохан), не ладящие друг с другом, неожиданно обнаруживают, что они поменялись телами. Ожидается, что актрисы вернутся к своим ролям в сиквеле, они уже ведут переговоры со студией.

О дате релиза пока не сообщается.

Сама Кертис отметила в интервью изданию, что в 2022 году во время продвижения другого сиквела с ее участием — «Хэллоуин заканчивается» — получала вопросы по поводу продолжения «Чумовой пятницы».

«Когда я вернулась, то позвонила своим друзьям из Disney и сказала: «Кажется, нам нужно снять кое-какой фильм», — рассказала она.

Лохан в свою очередь заявила, что они обе открыты для предложений по поводу нового проекта.

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В тот же день стало известно, что сиквел культовой картины американского режиссера Тима Бертона «Битлджус» выйдет 6 сентября 2024 года. В проекте вновь примут участие исполнители главных ролей оригинального фильма Майкл Китон и Вайнона Райдер. К ним присоединятся Дженна Ортега и Джастин Теру.

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