Disney подтвердила работу над сиквелом «Чумовой пятницы»
Компания Disney подтвердила, что разрабатывает сиквел комедии 2003 года «Чумовая пятница». Об этом 10 мая пишет газета The New York Times.
Согласно сюжету первой части, мать (Джейми ли Кертис) и дочь (Линдси Лохан), не ладящие друг с другом, неожиданно обнаруживают, что они поменялись телами. Ожидается, что актрисы вернутся к своим ролям в сиквеле, они уже ведут переговоры со студией.
О дате релиза пока не сообщается.
Сама Кертис отметила в интервью изданию, что в 2022 году во время продвижения другого сиквела с ее участием — «Хэллоуин заканчивается» — получала вопросы по поводу продолжения «Чумовой пятницы».
«Когда я вернулась, то позвонила своим друзьям из Disney и сказала: «Кажется, нам нужно снять кое-какой фильм», — рассказала она.
Лохан в свою очередь заявила, что они обе открыты для предложений по поводу нового проекта.
В тот же день стало известно, что сиквел культовой картины американского режиссера Тима Бертона «Битлджус» выйдет 6 сентября 2024 года. В проекте вновь примут участие исполнители главных ролей оригинального фильма Майкл Китон и Вайнона Райдер. К ним присоединятся Дженна Ортега и Джастин Теру.