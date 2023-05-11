ФСБ перехватила около 500 кг наркотиков на границе с Белоруссией

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России перехватила на границе с Белоруссией почти 500 кг латиноамериканского кокаина, который следовал в Польшу. Об этом 11 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что партия запрещенных веществ была изъята в Смоленской области. В ходе досмотра грузовика с турецкими номерами правоохранители обнаружили тайник, в котором перевозили 116 упаковок наркотиков.

Вскоре оперативники выяснили, что по тому же маршруту следует еще одна фура с кокаином. После остановки грузовика в нем нашли 373 упаковки наркотических веществ. Общий вес находок составил 492 кг.

В отношении задержанного с поличным организатора перевозки было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве также отметили, что латиноамериканские и европейские преступные группировки начали активное освоение «черного рынка» наркотиков в России. Кроме того, они используют территорию страны для перевозки кокаина в государства Евросоюза (ЕС).

При этом западные СМИ пытаются преподнести факты изъятия латиноамериканских наркотиков на территории РФ как повышение роли страны в их транзите. Тем не менее, фактов обнаружения кокаина, поступившего в Европу из России они не приводят.

Ранее, 10 марта, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Новгородской области. Злоумышленники производили мефедрон.

До этого, 2 марта, сотрудники полиции в Иркутской области пресекли деятельность крупнейшей нарколаборатории, которая за последнее время была обнаружена в Сибири. Из незаконного оборота было изъято более 140 кг наркотиков.