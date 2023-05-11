Один человек погиб в результате стрельбы на заводе Mercedes в Германии
Мужчина пришел на завод Daimler автопроизводителя Mercedes-Benz в германском Зиндельфингене и открыл там беспорядочную стрельбу в четверг, 11 мая. В результате один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщает Der Spiegel.
Выстрелы прозвучали на заводе, где производят Mercedes S-класса, передает RT.
Сотрудники правопорядка оперативно задержали злоумышленника и доставили его в полицейский участок. Пока правоохранительные органы не раскрывают личность мужчины и мотивы его действий, пишет «Ридус».
Ведется следствие, пишет REGNUM.
Ранее, 5 мая, мужчина устроил стрельбу в Младеноваце в Сербии. В результате погибли восемь человек, передает НСН. Его задержали.
До этого, 3 мая, в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. По последним данным, погибли девять человек, еще семеро пострадали.
После подростка поместили в психиатрическую больницу, а его родителей задержали. В частности, отец мальчика был арестован за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия, на которое имел разрешение.