В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят итоги выборов в Турции
15 мая в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Итоги выборов в Турции».
Участники:
- Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам;
- Амур Гаджиев, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН;
- Павел Шлыков, доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
14 мая в Турции состоятся президентские и парламентские выборы. Как складывается текущая политическая и социально-экономическая ситуация в Турции? Как можно оценить итоги выборов? Как исход выборов в Турции может повлиять на внешнеполитический курс Анкары?
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.