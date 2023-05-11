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Генерал Липовой рассказал об около 100 обезвреженных украинских БПЛА 9 мая

Генерал Липовой: 9 мая ПВО России обезвредили около ста БПЛА, которыми Киев пытался атаковать Москву
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российские ПВО обезвредили около сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которыми Киев пытался атаковать Москву в День Победы. Об этом 11 мая заявил Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой на брифинге.

«В результате действий наших средств ПВО, в результате действий наших подразделений РЭБ беспилотники <…> часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена», — отметил генерал-майор.

Липовой пояснил, что часть беспилотников были сбиты в Белгородской области, еще несколько аппаратов обезвредили на территории Курской и Калужской областей, а также в Воронеже.

«Практически все атаки были предотвращены, все атаки были сорваны, и праздник у нас прошел без замечаний», — подчеркнул Липовой.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Накануне, 10 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Воронежской области. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй был уничтожен огневым поражением.

Ранее, в ночь на 7 мая, над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны, дроны были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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