Река Вилюй может затопить прибрежные поселки в Якутии

Воды реки Вилюй могут выйти в пойму и затопить пониженные участки тех сел и поселков в Якутии, которые расположены на ее берегу. Такой прогноз распространило республиканское УГМС, сообщает ИА SakhaNews в четверг, 11 мая.

Уровень воды поднимется на участке от Сюльдюкара до Нюрбы и Вилюйска. Ожидается, что отметки на 50–100 см будут выше средних многолетних значений, пишет ИА YakutiaMedia.

Возможному затоплению будут способствовать гидрологическая обстановка в бассейне реки, синоптические условия и увеличение сброса воды с Вилюйской ГЭС 12 мая.

Ранее в мае сообщалось, что в Якутии оптимизируют стоимость строительства Ленского моста. Получить заключение госэкспертизы планируется в III квартале 2023 года, а пока идет корректировка проектных решений.