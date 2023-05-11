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Секретарь СНБО Данилов: Украину пытаются посадить за стол переговоров на условиях России

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Киев пытаются склонить к переговорам с Москвой на условиях России. Об этом в четверг, 11 мая, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Как утверждает Данилов, подобные предложения поступают из разных государств. Однако, по его словам, если украинская сторона когда-нибудь и сядет за стол переговоров, то только на своих условиях.

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Ранее, 9 мая, автор издания The Hill Джозеф Боско поделился мнением, что одним из вариантов сохранения репутации президента Украины Владимира Зеленского в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет его согласие на переговоры с Москвой при сотрудничестве Пекина.

7 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что на Западе майское контрнаступление Украины расценивают как «подготовку почвы» для переговоров с Москвой к концу года. По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры РФ и Украины, в то время как в Госдепартаменте и ЦРУ хотят посмотреть на контрнаступление Киева.

До этого, 3 мая, подполковник американской армии Дэниел Дэвис отметил, что президенту Украины для окончания конфликта придется выбирать между мирными переговорами с РФ и продолжением боевых действий, которое приведет еще к большим потерям. Дэвис отметил также, что у Украины нет шансов вытеснить армию России.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 апреля обвинил Киев в неспособности вести переговоры, а также в отказе отвечать за свои слова. Он отметил, что с Украиной на данный момент разговаривать не о чем.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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