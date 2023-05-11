Fortum полностью списал активы в РФ на сумму €1,7 млрд

Финский энергетический концерн Fortum принял решение списать российские активы своей дочерней компании ПАО «Фортум», которая перешла под временное управление к Росимуществу. Об этом в четверг, 11 мая, говорится в пресс-релизе компании.

«Чистый денежный убыток <...> полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно €2 млрд», — говорится в заявлении со ссылкой на слова главы финского концерна Маркуса Раурамо.

За время работы в РФ Fortum инвестировал в местные активы около €6 млрд.

Отмечается, что концерн не будет учитывать сегмент России в отчетности за II квартал 2023 года, так как потерял в стране контроль над своими операциями.

Ранее, 5 мая, Fortum выступил против передачи своих акций дочерней компании ПАО «Фортум» в России под временное управление Росимущества. Отмечалось, что корпорация намерена принять меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия в отношении дочерней компании ПАО «Фортум» в России самого концерна будут продолжены в соответствии с российским законодательством. Он отметил, что введение внешнего управления продиктовано защитой интересов страны на фоне действий со стороны недружественных государств.

26 апреля в Росимуществе объяснили, что введение внешнего управления акциями Fortum не лишает ее владельцев активов и права собственности. Это означает только то, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».