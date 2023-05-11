Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении республики
Общество
Церемония прощания с соратником Прилепина Шубиным началась в Нижнем Новгороде
Мир
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в гибели военнослужащего
Происшествия
Со счетов Wildberries похитили 654 млн рублей
Общество
ФСБ сообщила о попытке вербовки замминистра МЧС ДНР со стороны СБУ
Мир
На границе США и Мексики произошла перестрелка между военными и членами картеля
Мир
МО Армении сообщило об обстреле на границе со стороны Азербайджана
Мир
Антимонопольный регулятор Италии начал расследование в отношении Apple
Экономика
Fortum оценил убыток от российского сегмента бизнеса в €2 млрд
Экономика
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей
Мир
В ходе протестов в Пакистане погибло не менее восьми человек
Общество
СК РФ установил факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран
Общество
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление данных

Fortum полностью списал активы в РФ на сумму €1,7 млрд

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финский энергетический концерн Fortum принял решение списать российские активы своей дочерней компании ПАО «Фортум», которая перешла под временное управление к Росимуществу. Об этом в четверг, 11 мая, говорится в пресс-релизе компании.

«Чистый денежный убыток <...> полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно €2 млрд», — говорится в заявлении со ссылкой на слова главы финского концерна Маркуса Раурамо.

За время работы в РФ Fortum инвестировал в местные активы около €6 млрд.

Отмечается, что концерн не будет учитывать сегмент России в отчетности за II квартал 2023 года, так как потерял в стране контроль над своими операциями.

Уходя, уплати: покидающие рынок компании пополнят российский бюджет
Минфин утвердил порядок для организаций из недружественных стран

Ранее, 5 мая, Fortum выступил против передачи своих акций дочерней компании ПАО «Фортум» в России под временное управление Росимущества. Отмечалось, что корпорация намерена принять меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия в отношении дочерней компании ПАО «Фортум» в России самого концерна будут продолжены в соответствии с российским законодательством. Он отметил, что введение внешнего управления продиктовано защитой интересов страны на фоне действий со стороны недружественных государств.

26 апреля в Росимуществе объяснили, что введение внешнего управления акциями Fortum не лишает ее владельцев активов и права собственности. Это означает только то, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023