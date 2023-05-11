ФСБ сообщила о попытке вербовки замминистра МЧС ДНР со стороны СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) совершила попытку завербовать первого заместителя министра МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрия Костямина, ему угрожали расправиться с его женой. Об этом в четверг, 11 мая, ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Отмечается, что украинские спецслужбы пытались принудить Костямина передавать закрытую информацию.

Согласно информации ведомства, супруга замминистра Елена Слабунова 1 марта выехала в Харьков, чтобы прийти на похороны своей матери. Там ее задержали СБУ и угрожали ей расправой, если Костямин не будет сотрудничать.

Российские спецслужбы освободили супругу Костямина. Она покинула территорию Украины. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в этот день председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем 70 стран, в основном из Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику.

10 апреля солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, сдавшийся в плен в ходе боев за Мариуполь в прошлом году, рассказал, что члены украинских нацбатальонов вербуют подростков в соцсетях. Он сообщил, что в возрасте 15–16 лет им специально внушают националистические идеи, чтобы по достижении 18 лет дать им в руки оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.