Антимонопольный регулятор Италии начал расследование в отношении Apple

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало расследование в отношении американской корпорации Apple в связи с предполагаемым злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений для пользователей операционной системы iOS, сообщил 11 мая регулятор.

По данным ведомства, с апреля 2021 года компания руководствуется более жесткой политикой конфиденциальности в отношении сторонних разработчиков приложений, чем по отношению к себе.

Также установлено, что сторонние разработчики и рекламодатели находятся в невыгодном положении с точки зрения качества данных, предоставляемых им Apple, об эффективности рекламных кампаний в их приложениях.

«Различный подход в основном основан на характеристиках подсказки, которая появляется у пользователей для получения согласия на отслеживание их «навигационных» данных в интернете, и на инструментах, принятых для измерения эффективности рекламных кампаний», — подчеркнули в AGCM.

Доступность данных является важным элементом привлекательности рекламных мест, продаваемых разработчиками приложений и приобретаемых рекламодателями. По этой причине, по мнению ведомства, предполагаемое дискриминационное поведение Apple может привести в том числе к падению доходов от рекламы от сторонних рекламодателей в пользу коммерческого подразделения американской компании.

В апреле китайская поисковая система Baidu подала иск против Apple и разработчиков приложений из-за поддельных копий своего бота Ernie, доступного в AppStore.

Бот Ernie с искусственным интеллектом, который Baidu запустила в прошлом месяце, рекламируется как китайский ответ на чат-бот ChatGPT, созданный в США.

В декабре 2022 года стало известно, что Apple планирует разрешить альтернативные магазины приложений для Iphone и Ipad в странах Евросоюза. Отмечалось, что такое решение является ответом на требования блока.