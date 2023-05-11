На ремонт объектов Казанского кремля направят 367 млн рублей

В 2023 году на территории Казанского кремля планируют выполнить ремонт 11 объектов. На эти цели выделят 367 млн рублей.

По данным ИА «Татар-информ», в качестве заказчика выступает «Главстрой» Татарстана. Выполнить работы необходимо до 1 декабря. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит модернизировать системы отопления, провести противоаварийные и восстановительные работы, а также установить системы хранения.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 15 мая. Ремонт запланирован в Пятигранной башне, Юнкерском училище, Спасо-Преображенском монастыре, Братском корпусе, Дворцовой церкви, Губернаторском дворце, здании пересыльной тюрьмы, западном корпусе, южном павильоне, церкви Николы и на прясле стены, расположенной между Северо-Восточной и Тайницкой башнями. Об этом пишет InKazan.ru.

Общая сумма, направленная на ремонт Казанского кремля, практически достигла 1,5 млрд рублей.