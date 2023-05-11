Пленарное заседание XI Петербургского международного юридического форума состоится 12 мая

12 мая состоится пленарное заседание ПМЮФ-2023, в котором уже традиционно примет участие заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Тема пленарной сессии — «Суверенитет в праве». В сложившейся международной ситуации существует необходимость выстраивания новых подходов государств к обеспечению своего суверенитета и независимости во всех сферах общественной жизни, а также к формированию новых концептуальных основ многополярного мироустройства.

Модератором заседания станет ведущая телеканала «Россия-24» Александра Суворова.

Подробнее — на официальном сайте ПМЮФ.