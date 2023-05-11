Минобороны Азербайджана обвинило Армению в гибели военнослужащего

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в боестолкновении на границе с Арменией. Об этом 11 мая сообщило минобороны Азербайджана.

По данным Баку, военный погиб в результате преднамеренной провокации со стороны вооруженных сил соседней страны.

«Подразделениями азербайджанской армии предпринимаются решительные ответные меры», — подчеркнули в азербайджанском минобороны.

Ранее в этот день в Ереване заявили об обстреле со стороны Азербайджана армянских позиций у села Сотк. Огонь велся из артиллерийских средств и минометов. Отмечалось, что четверо военнослужащих были ранены в ходе обстрела. Состояние двух пострадавших оценивается как удовлетворительное, еще двух — как средней тяжести.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что служащий ВС страны также получил серьезную травму, его доставили в медицинское учреждение.

При этом в Ереване подчеркнули, что утверждения о якобы имевшей место провокации «не соответствуют действительности».

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.