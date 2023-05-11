Тело мужчины найдено у шоссе на севере Москвы

Тело убитого мужчины нашли на газоне на севере Москвы. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета (СК).

«Утром 11 мая 2023 года на участке местности, расположенного на Дмитровском шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1996 года рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным источника «Известий», погибшим оказался Адам М. По предварительной версии, мужчину забили до смерти.

Ранее, 31 марта, тело мужчины обнаружили в реке Ордынке в поселении Сосенское в Новой Москве. Его нашли при обследовании кабельной линии со стороны Филатовского шоссе. Обстоятельства произошедшего выясняются.