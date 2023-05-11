Тюмень накрыло смогом от пожаров в Курганской области

Тюмень накрыл плотный смог в ночь на 11 мая из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Местные жители в соцсетях также сообщают о едком запахе дыма в различных частях города. Горожане не выходят на улицу без маски. По информации портала «Наш город», концентрация частиц PM2.5 в Тюмени сейчас в 19,7 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

При этом в местном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности заверили граждан, что очаги пожаров в окрестностях областной столицы задымлением городу не угрожают, отмечает Megatyumen.ru.

Сейчас в регионе действуют восемь лесных и 11 ландшафтных пожаров площадью более 5,7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

8 мая губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Губернатор также отметил, что в большинстве случаев причинами пожаров по-прежнему являются поджоги.