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Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении республики

Захарова — о падении цен на зерно в Молдавии: проект Запада ведет к очередному коллапсу
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Фото: ТАСС/Н. Чернохатова/Octagon.Media
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Жители Молдавии находятся в заложниках у нынешних властей, которые шаг за шагом разрушают страну. Об этом в четверг, 11 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя падение цены на молдавское зерно после отказа Кишинева запретить импорт с Украины.

Дипломат отметила, что после принятия этого решения цены на зерно в Молдавии упали ниже себестоимости.

«Очередной проект Запада ведет к очередному коллапсу», — написала она в своем Telegram-канале.

Днем ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в эфире телеканала TVR Moldova заявил, что власти пока не будут вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур с Украины по примеру ряда стран Евросоюза (ЕС). По его словам, объем импорта зерновых в республику сейчас незначителен, а отказ от него не решит проблем аграриев.

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До этого, в начале мая, молдавская профильная ассоциация Forța Fermierilor («Сила фермеров») призвала правительство Молдавии последовать примеру Еврокомиссии (ЕК) и запретить ввоз зерна с Украины, чтобы избежать еще большего снижения цен и нехватки складских помещений в преддверии нового урожая. Аграрии предупредили, что выйдут на протест, если правительство не будет действовать «в национальных интересах, интересах фермеров и сельских жителей».

Тогда министр сельского хозяйства республики пообещал положительно решить этот вопрос. В частности, 5 мая Боля заявил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны Евросоюза, и уже обсудил временный запрет на ввоз украинского зерна с главой представительства ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом.

2 мая ЕК запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Транзит зерна в другие страны Евросоюза (ЕС) разрешен.

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