Воздушная тревога объявлена в пяти областях на востоке Украины

Воздушная тревога объявлена утром в четверг, 11 мая, сразу в нескольких восточных регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Согласно данным ресурса, сирены звучат в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Славянске. Подробности не приводятся. Предварительно, это могут быть звуки работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Ранее, в ночь на среду, сообщалось о воздушной тревоге в Днепропетровской области, которая продлилась примерно полчаса. Позднее глава областной военной администрации Николай Лукашук рассказал, что в регионе повреждены промышленное предприятие и газопровод, расположенные в Никополе.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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