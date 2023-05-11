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Потушен лесной пожар в нацпарке «Зигальга» под Челябинском

МЧС: лесной пожар в нацпарке «Зигальга» под Челябинском потушен
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Фото: t.me/zigalga
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Спасатели потушили крупный лесной пожар в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области. Об этом сообщили в четверг, 11 мая, в Telegram-канале управления МЧС по региону.

«В национальном парке «Зигальга» ликвидирован лесной пожар, который бушевал несколько дней. Общими усилиями крупной группировки удалось одержать победу над огненной стихией», — говорится в сообщении.

Расположенные рядом с заповедником населенные пункты отстояли от огненной стихии сотрудники и техника МЧС Южного Урала и противопожарной службы Челябинской области.

Пожарным удалось спасти обитающих в национальном парке животных, в том числе краснокнижных птиц.

Нацпарк «Зигальга» располагается на территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области и занимает более 45 тыс. га. В состав фауны национального парка входит 55 видов млекопитающих, 159 видов птиц, 13 видов земноводных и пресмыкающихся и 17 видов рыб. Из них в Красную книгу России включены 13 видов.

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Накануне в МЧС сообщили, что в Курганской, Свердловской, Тюменской областях ликвидированы все ландшафтные пожары, которые ранее представляли угрозу населенным пунктам.

9 мая департамент лесного комплекса Тюменской области сообщил о 17 действующих пожарах, три из которых были локализованы. Вместе с тем 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим ЧС на всей территории региона. Природными пожарами в Тюменской области уничтожено уже более 124 строений в двух населенных пунктах и трех СНТ.

В Курганской области за последние дни было зафиксировано 60 природных пожаров. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га. По словам источника «Известий», из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты в Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек, возбуждены уголовные дела.

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