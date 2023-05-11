На Филиппинах более 80 школьников попали в больницу из-за химического отравления

По меньшей мере 81 ученик начальной школы Мираб в провинции Магинданао попал в больницу из-за химического отравления. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила медиагруппа ABC-CBN.

«Учащиеся в возрасте от 9 до 12 лет жаловались на сильные головокружения, головную боль и боль в животе. Еще 130 учеников были помещены под наблюдение после того, как у них проявились те же симптомы, что и у пациентов с подтвержденным диагнозом пищевого отравления», — говорится в материале.

Согласно предварительному расследованию Объединенного провинциального управления здравоохранения (IPHO), школьники могли вдохнуть инсектицид — средство, предназначенное для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Как указано в статье, химикаты должны были распылить на расстоянии не менее 500 м от учебного заведения.

В связи с инцидентом занятия в школе приостановили до конца недели.

Накануне более 100 человек попали в больницу с пищевым отравлением в Египте. Все они употребляли пищу в спортивном клубе «Аль-Гезира» в каирском районе Замалик. Предварительно, причиной массового отравления стала испорченная еда, подававшаяся в заведении. Позднее сообщалось, что пострадавшие получили необходимое лечение и в настоящее время выписаны из медучреждения.