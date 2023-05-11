Видео. Два человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на Киевском шоссе

Видео. Два человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на Киевском шоссе

2023-05-11 09:18:43

2023-05-11 09:18:43

2023-05-11 09:18:43

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru