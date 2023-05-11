В МО Армении сообщили о четырех раненых при обстреле со стороны Азербайджана

Четверо военнослужащих получили ранения в ходе обстрела армянских позиций у села Сотк со стороны Азербайджана. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба минобороны Армении в Telegram-канале.

Состояние двух пострадавших оценивается как удовлетворительное, еще двух — средней тяжести. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Незадолго до этого в армянском оборонном ведомстве сообщали, что подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана вели огонь в направлении армянских позиций в Сотке. В ответ на это в Ереване приняли оборонно-превентивные меры.

Позднее в министерстве обороны Армении отметили, что напряженность в Сотке значительно снизилась. При этом на других участках границы сохраняется относительная стабильность.

Об обстреле в направлении армянских позиций у села Сотк стало известно ранее в четверг. Огонь велся из артиллерийских средств и минометов. В результате были ранены трое армянских военных.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что служащий ВС страны получил серьезную травму, его доставили в медицинское учреждение.

Ереван в ответ на это заявил, что утверждения о якобы имевшей место провокации «не соответствуют действительности».

До этого, 2 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.