Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки

Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения 22-летней россиянки Юлии Чумак после обращения ее матери.

Как рассказали в четверг, 11 мая, в дипмиссии, обращение поступило 9 мая по электронной почте и телефону. В нем говорилось, что девушка прибыла в Манилу 6 мая для трудоустройства в одной из местных компаний и с тех пор не выходила на связь с родственниками.

«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением. <...> Держим ситуацию на контроле», — сказали «РИА Новости» в посольстве.

В дипмиссии попросили маму россиянки предоставить дополнительные данные о поездке ее дочери, а также обратиться в МВД РФ, чтобы девушку смогли объявить в розыск через Интерпол.

Работодатель, IT-компания MetroCity AI, не смог ничего сказать о возможном местонахождении россиянки. Более того, сотрудники авиакомпании, рейсом которой Чумак прилетела в страну, не нашли ее в базе данных. Не исключается, что девушка могла попасть в секс-рабство к местному картелю.

Ранее, в конце апреля, полиция Армении обнаружила 18-летнюю россиянку, которую разыскивали правоохранительные органы Республики Алтай в качестве пропавший без вести. Девушку нашли в селе Воскеат Армавирской области, после чего ее доставили в отделение полиции.