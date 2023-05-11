Два человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на Киевском шоссе

Два человека пострадали в ДТП с участием нескольких грузовиков на Киевском шоссе в Подмосковье. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 52-м километре автодороги М-3 «Украина», на трассе столкнулись три фуры. На кадрах видно, что у одного из грузовиков буквально снесена кабина.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее, 24 апреля, массовое ДТП произошло на Киевском шоссе. Тогда на 41-м км автодороги столкнулись шесть автомобилей. Один мужчина скончался на месте. Второго госпитализировали с травмами, позднее он скончался в больнице. Из-за аварии движение в сторону области было временно затруднено.