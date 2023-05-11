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Украинские военные обстреляли город Алмазная в ЛНР

Администрация Стаханова: ВСУ обстреляли город Алмазная
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Алмазную в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 11 мая сообщила администрация Стаханова, в подчинении которого находится город, в Telegram-канале.

Город оказался под огнем украинских боевиков в 5:25, информация о повреждениях и разрушениях уточняется.

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Ранее, 10 мая, мэр Стаханова Сергей Жевлаков сообщил, что ВСУ обстреляли город в 11:25. Погибла пенсионерка, и две женщины пострадали.

Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал последствия этого обстрела. Огонь велся из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Снаряд снес квартиру на последнем этаже многоэтажного дома. Плиты упали во двор, придавив рядом припаркованные автомобили.

До этого, 9 мая, украинские войска с применением ракет HIMARS обстреляли село Плодородное в Запорожской области. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, погибла женщина. Есть раненые, среди них — маленькая девочка, ее доставили в областную больницу в Мелитополе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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