Семенов заявил, что Емельяненко стал бойцом поп-ММА

Россиянин Александр Емельяненко превратился в бойца поп-ММА. Такое мнение в четверг, 11 мая, высказал в беседе с «Известиями» боец смешанного стиля Андрей Семенов (Белая Акула), оценивая предстоящий бой Емельяненко-младшего против блогера Евгения Ершова, который пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Последние его бои я видел. Могу сказать так: как спортсмен Саша закончился. Когда он стал проигрывать блогерам, для меня это стало, наверное, поп-ММА», — сказал Семенов, имея в виду проигрыш Емельяненко популярному блогеру Святославу Коваленко в декабре.

Новый же соперник бойца начал карьеру в единоборствах в прошлом году и провел уже восемь поединков, одержав победу в четырех из них.

В связи с этим Семенов отметил, что когда Александр Емельяненко еще тесно общался со своим братом Федором, то был очень хорошим бойцом с замечательными данными. Сейчас же, по его словам, спортсмен заметно сдал свои позиции.

Днем ранее российский боксер Эдуард Трояновский предположил, что Ершов вполне может победить в бою с Емельяненко. Он указал на то, что блогеры успешно участвуют в профессиональных боях, как, например, американец Джейк Пол. Поэтому у Ершова, как считает Трояновский, есть все шансы на победу.

Противостояние Александра Емельяненко и Евгения Ершова станет соглавным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре боя в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Зрители также увидят бой Алексея Леденева и Ивана Емельяненко — самого младшего из братьев Емельяненко, мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00. Билеты можно приобрести по ссылке.