В Хабаровске главу УК осудили за гибель мужчины при обрушении балкона

В Хабаровске суд приговорил руководителя управляющей компании (УК) дома к условному сроку и штрафу после обрушения балкона, приведшего к гибели пенсионера. Об этом 11 мая сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно с испытательным сроком четыре года со штрафом 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел еще 30 августа 2021 года. На шестом этаже жилого дома по улице Муравьева-Амурского, 25 обрушились деревянные конструкции балкона в тот момент, когда там находился 71-летний мужчина. В результате падения жилец дома погиб.

«Причиной произошедшего послужило невыполнение исполняющим обязанности директора управляющей компании, достоверно знающего о необходимости замены балок и деревянного настила», — отметили в ведомстве.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, ссылаясь на то, что якобы не знал об аварийном состоянии балкона.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

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