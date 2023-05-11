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Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций

МО Азербайджана: из-за провокации Еревана ранен азербайджанский военный
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Фото: mod.gov.az
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Служащий ВС Азербайджана получил серьезную травму 10 мая во время обстрела позиций со стороны Армении. Об этом 11 мая сообщает азербайджанское министерство обороны.

«В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий <...> Муслим Махмудлу», — говорится в заявлении ведомства.

Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение.

В Баку возложили всю ответственность за случившееся, а также за нарушение режима прекращения огня на военно-политическое руководство Армении.

В свою очередь, Ереван заявил, что утверждения о якобы имевшей место провокации с их стороны «не соответствуют действительности».

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Ранее в этот день минобороны Армении также заявило об обстреле со стороны азербайджанских военнослужащих в направлении армянских позиций у села Сотк и сообщило о трех раненых военнослужащих.

До этого, 2 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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