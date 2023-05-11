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Армения сообщила о трех раненых военных после обстрела Азербайджана

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Фото: Аппарат президента Республики Армения
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Трое армянских военнослужащих пострадали в результате обстрела армянских позиций у села Сотк со стороны ВС Азербайджана. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба минобороны Армении.

Отмечается, что азербайджанские военные открыли огонь по машине скорой помощи, где находился раненый военнослужащий.

«По состоянию на 08:00 (07:00 мск. — Ред.) подразделения ВС Азербайджана продолжают вести огонь из артиллерийских и минометных средств в направлении армянских позиций, расположенных на соткском направлении», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот день стало известно, что ВС Азербайджана начали артобстрел в направлении армянских позиций у села Сотк.

До этого, 2 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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