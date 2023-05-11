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Байден не смог самостоятельно найти выход со сцены после выступления в Нью-Йорке

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Американский президент Джо Байден не смог самостоятельно найти выход со сцены после выступления в Нью-Йорке 10 мая.

Выступление главы Белого дома касалось вопроса повышения потолка госдолга США. Байден заявил, что миру грозят проблемы в случае американского дефолта. При этом он отметил, что иск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

После того как президент произнес речь, он стал прощаться со всеми в зале, однако, покидая сцену, замешкался и стал оглядываться, будто сомневался, в какую именно сторону ему необходимо идти. Один из помощников подоспел Байдену на подмогу и подсказал ему верное направление к выходу.

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Американский лидер и ранее оказывался в неловких ситуациях во время своих выступлений. Так, 24 марта Байден не смог найти выход со сцены после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

4 мая экс-президент США Дональд Трамп во время своего визита в Ирландию предположил, что нынешний американский лидер Байден физически слаб настолько, что не способен даже сыграть в гольф.

До этого, 27 апреля, республиканцы обрушились на Байдена за очередное использование карточек с подсказками на пресс-конференции. Возмущение вызвал, в частности, тот факт, что теперь на карточках Байдена написаны и вопросы журналистов, которые были заранее согласованы с пресс-службой Белого дома.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев.

Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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