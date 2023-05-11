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Стало известно самое популярное имя для новорожденных мальчиков в Москве

ЗАГС: впервые за годы самым популярным именем для новорожденных в Москве стал Михаил
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Фото: Unsplash/Ryan Stone
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Имя Михаил стало самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве. Об этом 11 мая сообщила в интервью «РИА Новости» начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва.

Она отметила, что до этого много лет подряд лидировало имя Александр, однако в первом квартале 2023 года оно заняло вторую строчку рейтинга.

При этом, по словам Уханёвой, пятерка популярных имен среди новорожденных не изменилась. Так, популярными детскими именами среди девочек остаются София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория, среди мальчиков — Михаил, Александр, Максим, Марк и Лев.

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Ранее, 31 января, сообщалось, что за прошедший год в Москве зарегистрировали более 10 тыс. детских имен, из которых 51,4% — мужских и 48,6% — женских. Среди самых необычных — Авокадий, Лавр-Космос, Урал, а также Астра, Муза и Бриллиант.

В августе 2022 года сообщалось, что в Москве на 15% выросла популярность редких имен для новорожденных.

В столице стали набирать популярность имена, которые раньше встречались редко. Например, Мирослава, Есения, Мия, а также Сергей и Адам — популярность этих имен выросла на 15% в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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