Трамп упрекнул США в слишком крупных поставках оружия Украине

Вашингтон направляет в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) слишком много оружия и боеприпасов. Об этом 10 мая заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас… Мы отдаем так много. Я хочу, чтобы все перестали погибать — русские и украинцы», — сказал он, отвечая на вопросы избирателей в программе Town Hall на телеканале CNN.

Между тем экс-глава Белого дома отказался высказывать предположение по поводу того, кто, по его мнению, одержит победу в украинском конфликте. Трамп отметил, что не мыслит категориями победителей и проигравших.

Ранее, 22 апреля, Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Кроме того, в марте Трамп заявлял, что украинский конфликт «должен завершиться прямо сейчас». Он подчеркивал, что готов добиться урегулирования конфликта всего за 24 часа, однако так и не раскрыл детали своего плана.

Между тем 9 мая агентство AP сообщило, что США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны (ПВО). В частности, деньги направят на производство артиллерийских снарядов и ракет, а также обеспечение доступа к спутниковым изображениям.

До этого, 3 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. В пакет военной помощи включены дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые снаряды для гаубиц и артиллерии, снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм для минометов, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, ручные противотанковые гранатометы AT4 и Carl Gustaf, неуправляемые авиационные ракеты Hydra 70, огнестрельное оружие и патроны к нему, подрывные средства для разминирования местности, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, диагностическое оборудование для помощи в ремонте и поддержания работоспособности транспортных средств и запчасти.

При этом 19 апреля министр армии США Кристин Вормут заявила, что украинский конфликт показал, что американская оценка использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказалась заниженной. Соединенные Штаты плотно работают с партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над производством боеприпасов, для того чтобы иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и пополнять собственные запасы, добавила она.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.