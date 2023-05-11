Украинские боевики обстреляли село в Горловке ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Озеряновку. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В Telegram-канале ведомства уточняется, что националисты выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в направлении населенного пункта.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов различного калибра за пять минут.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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