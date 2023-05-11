Филиппинский боксер умер от полученных во время поединка травм

Филиппинский боксер Кеннет Эгано умер в возрасте 22 лет из-за травм, полученных во время боя на шоу Blow to Blow. Об этом в среду, 10 мая, сообщила пресс-служба агентства Games and Amusements Board (GAB).

На прошлой неделе спортсмен встретился на ринге с Джейсоном Факуларином. По итогам восьми раундов победу присудили Эгано, однако во время объявления результатов молодой человек потерял сознание и был госпитализирован.

Согласно имеющейся информации, у бойца произошло кровоизлияние в мозг, и он впал в кому.

По данным Inquirer, восьмикратный чемпион мира и организатор шоу Мэнни Пакьяо покрыл расходы на лечение Эгано, а также организовал перелет в столицу для его родителей, чтобы те могли повидать сына. Несмотря на все усилия, спасти жизнь боксера не удалось.

Накануне стало известно, что в Казахстане 41-летний спортсмен умер во время марафона Adrenaline Tengri Ultra, не добежав несколько метров до финиша. У мужчины остановилось сердце.