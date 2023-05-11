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CNN сообщил об отказе ФБР предоставить обличающие Байдена документы

CNN: ФБР отказалось предоставить документы, по мнению республиканцев, обличающие Байдена
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Федеральное бюро расследований (ФБР) отказалось предоставить документы, которые, по мнению членов республиканской партии, указывают на участие президента США Джо Байдена в незаконных схемах с иностранцами. Об этом в среду, 10 мая, сообщил телеканал CNN.

Документы запросил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

«Крайне важно для сохранения справедливости процесса уголовного правосудия и для выполнения наших профессиональных обязанностей, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенную или неполную, которая может нанести ущерб расследованию», — сообщило ФБР в ответном письме конгрессмену.

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Ранее в этот день Джеймс Комер рассказал, что расследование конгресса установило получение семьей Байдена более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая. По мнению республиканцев, эти доходы не являются законными.

Сам глава государства неоднократно заявлял, что не знает подробности бизнес-операций своих родственников, однако уверен, что они не нарушали закон.

18 марта американские СМИ уличили сына президента Хантера Байдена и других членов семьи главы Белого дома в получении $1,3 млн от компании из Китая. Сообщалось, что члены семьи Джо Байдена получили выплаты со счетов State Energy HK Limited, контролируемой Робом Уокером, партнером семьи американского лидера.

По поступившей информации, деньги были переведены в начале марта 2017 года.

Тогда комитет по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса заявил, что продолжит «следить за денежным следом» бизнес-схем Байдена и его семьи.

В Белом доме раскритиковали заявление, заявив, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности.

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